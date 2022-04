Fostul căpitan de pe Parc des Princes a fost lăsat să plece gratis în vara lui 2020 de la echipă, semnând cu Chelsea, club pentru care încă joacă, fiind unul dintre fotbaliștii cheie ai apărării lui Thomas Tuchel. Brazilianul nu a fost deloc mulțumit de modul în care a fost 'alungat' de la club și a vorbit despre asta, însă a depășit momentul dureros al carierei sale.

Într-un interviu acordat recent, Thiago Silva a vorbit despre încă un an în care fosta sa echipă a ratat mult râvnitul trofeu, UEFA Champions League, pentru care a făcut transferuri de sute de milioane de euro. PSG a fost eliminată de Real Madrid din optimile Champions League, după 3-2 la general, deși francezii au câștigat meciul tur, iar în retur au intrat cu avantaj de 1-0 la pauză.

Thiago Silva, verdict tranșant după eliminarea PSG-ului din Champions League: „Au mulți bani, dar nu așa câștigi trofee!”



Brazilianul a vorbit în termeni duri despre eliminarea lui Paris Saint-Germain din Champions League, punând accent pe situația clubului și lipsa unei structuri solide care să asigure câștigarea trofeelor. Mai mult, Silva a avut și o remarcă dură la adresa oficialilor de la Paris, punctând că banii nu câștigă titluri.

„Este o eliminare incredibilă și de neimaginat pentru noi, care suntem suporterii lui PSG. În fiecare an e același lucru, cred că sunt lucruri care trebuie îmbunătățite pentru viitor și trebuie făcute multe schimbări.

Acolo e dificil să progresezi. De fiecare dată începi de la zero și asta nu e posibil în fotbal. PSG are mulți bani, dar nu așa câștigi trofee”, a declarat Thiago Silva pentru Canal Football Club.

Thiago Silva a ratat trofeul Champions League cu PSG, după finala jucată cu Bayern, chiar sub comanda lui Tuchel, însă a reușit să cucerească trofeul mult râvnit de parizieni la un an de la transfer, în 2021, alături de Chelsea, sub comanda aceluiași Tuchel.

Brazilianul i-a luat apărarea coechipierului său de la națională, Neymar, unul dintre cei mai criticați jucători după eliminarea din Champions League. Silva îi îndeamnă pe fani să continue să susțină echipa, indiferent de situație: „Neymar este extrem de fericit în Paris însă e dificil pentru el în aceste momente. E greu să fii fluierat acasă.

În Franța câștigă totul, dar e inutil. Trebuie săs câștige Champions League și nu o vor câștiga așa. Fanii trebuie să sprijine echipa. Întotdeauna fac diferența...negativ sau pozitiv”.