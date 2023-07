Chiar dacă șefii parizieni au încercat să-l convingă să semneze un nou angajament, francezul pare decis să plece de pe Parc des Princes la finalul angajamentului. Doar că lucrurile nu vor sta chiar așa, din perspectiva conducerii campioanei Franței.

Șefii PSG-ului nu vor să-l piardă pe Mbappe, iar în cazul în care acesta va decide să nu rămână la Paris, atacantul va fi vândut în această vară. S-a zvonit că Real Madrid va fi, cel mai probabil, următoarea destinație a starului francez, dar acum lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Real Madrid nu mai ia în considerare un posibil transfer al lui Mbappe în această vară. Pe lângă suma pe care trebuie să o plătească PSG-ului, fosta campioană a Europei ar trebui să-i mai plătească francezului și o eventuală primă de instalare, iar mutarea s-ar ridica la 400 de milioane de euro, notează spaniolii de la Marca.

Madrilenii ar prefera să aștepte până în 2024, an în care Mbappe va deveni liber de contract. Doar că, până atunci, Real îl poate pierde pe starul francez în cazul în care PSG va primi o altă ofertă tentantă de transfer.

???? Real Madrid have denied they have an agreement with Kylian Mbappé and claim they have had NO contact with the player. ????????

At this stage, Madrid are not even considering a transfer this summer, which would cost more than €400M.

They prefer to wait until 2024 when Mbappé is… pic.twitter.com/IYywILLrXs