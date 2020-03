Massimo Pedrazzini, despre criza din Italia: "Am pierdut 2 prieteni din Bergamo, nu erau batrani". Antrenorul stie de ce s-a raspandit atat de rapid coronavirusul

Fostul antrenor al Stelei a vorbit despre situatia critica din Italia.

Massimo Pedrazzini a dezvaluit ca tine legatura cu rudele din peninsula, unde sistemul sanitar este in colaps, din cauza numarului mare de paciencti infectati cu coronavirus. Italianul spune ca oamenii nu au luat in serios amenintarea virusului si au continuat sa iasa in oras, in ciuda avertismentelor din partea autoritatilor.

"Oamenii ieseau la masa, pana nu au inchis tot, toate restaurantele, cafenelele, mall-urile, n-au stat in casa. S-au gandit ca nu e atat de periculos pe cat este. Acum cea mai afectata zona este Bergamo si Brescia. Nu se asteptau nici ei, ziceau la televizor ca e o simpla gripa, dar intr-un trimp scurt i-au prins nepregatiti, asta este situatia. Eu tin legatura cu cumnatul meu, fratele sotiei, care locuieste langa Roma", a spus Pedrazzini, la DigiSport.

Totodata, antrenorul a marturisit ca si-a pierdut si doi prieteni, care nu erau deloc in varsta, si e de parere ca pandemia s-a raspandit din cauza faptului ca in nordul Italiei exista o comunitate mare de chinezi, care au circulat in aceasta perioada.

"Toata lumea zice ca afecteaza persoane in varsta... Am pierdut 2 prieteni din Bergamo, care nu erau batrani. Asta este trista realitate. Un fost elev, 37 de ani, din pacate nu a reusit sa depaseasca acest virus, iar celalalat, 40 de ani, era infirmier intr-un spital si a murit. Trebuie sa avem grija. Cred ca s-a raspandit pentru ca in nord, in Lombardia, comunitate de chinezi e foarte numeroasa si exista multe firme care sunt in relatie cu China", a explicat italianul.

In prezent, Massimo Pedrazzini este stabilit in Romania, la Bucuresti.