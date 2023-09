PSG se răzbună după saga Mbappe. Ce planuri are Nasser Al-Khelaifi în relația PSG-Real Madrid

Ca în fiecare an, Kylian Mbappe a fost subiectul principal al perioadei de mercato. Zvonurile alăturării sale la clubul Real Madrid au fost tot mai frecvente în această vară. Planurile ambelor formații au fost date peste cap, întrucât Mbappe a declarat că vrea să își ducă la bun sfârșit contractul cu parizienii și să plece gratis la vară.

PSG president Nasser Al Khelaifi to BeIN Sports on Kylian Mbappé deal with Real Madrid: “I've been very clear, we've been very clear. The club's stance is clear. We will NOT change it or repeat it”. ???????????? #PSG #Mbappé pic.twitter.com/26qLll7jBc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

Nasser Al -khelaifi își pregătește acum contraofensiva și vrea să ia câteva nume sonore de la galactici.

Cotat la 180 de milioane de euro, atacantul de 24 de ani este așteptat cu brațele deschise pe Bernabeu din vara anului viitor. Cazul lui Mbappe nu i-a picat bine patronului qatarez de la PSG, care l-a făcut cel mai bine plătit jucător din Ligue 1 pe fotbalistul francez.

Nasser Al Khelaifi to BeIN Sports on Kylian Mbappé deal with Real Madrid: “I've been very clear, we've been very clear. The club's stance is clear. We will NOT change it or repeat it”. ???????????? #PSG #Mbappé pic.twitter.com/26qLll7jBc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

Vinicius și Rodrygo sunt prioritățile de top, două dintre cele mai bune aripi de pe planetă. Cei doi brazilieni se află pe lista "intangibililor" de la Real Madrid, dar totul s-ar putea schimba în cazul în care va sosi o ofertă stratosferică. Cea mai reală opțiune pentru PSG pare a fi Rodrygo, deoarece statutul lui Vinicius la Real Madrid este de neatins.

Odată cu plecarea lui Verratti în Qatar, Luis Enrique știe că întărirea lotului este necesitate vara viitoare. Din acest motiv, tehnicianul spaniol ar saluta aducerea unor jucători precum Tchouaméni, Camavinga și Valverde, trei piloni la mijlocul terenului.

Khelaifi trebuie să spargă banca

Principala problemă cu care s-ar confrunta PSG ar fi condițiile de plecare a oricăruia dintre acești jucători. Cele cinci "bijuterii" sunt pariurile de viitor ale Madridului șisunt protejate de clauze de răscumpărare astronomice, de aproape 750 de milioane de euro.