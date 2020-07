PSG, ramasa doar cu DOUA OPTIUNI in cazul Neymar! Campioana Frantei risca sa il piarda GRATIS

Contractul lui Neymar cu Paris Saint-Germain expira in 2022, iar asta nu le da liniste seicilor miliardari din Paris.

Desi continua sa se afle pe lista jucatorilor doriti de Barcelona, cu toate ca un transfer in aceasta vara ar fi imposibil din cauza pierderii veniturilor ca efect al pandemiei de coronavirus, oficialii lui PSG incep sa ia in calcul posibilele scenarii.

Conform L'Equipe, Paris Saint-Germain are doar doua optiuni in cazul lui Neymar. Fie il conving sa semneze prelungirea contractului care se incheie in 2022, fie il vand obligatoriu vara urmatoare pentru a se asigura ca vor recupera o suma din banii cheltuiti pe el.

Intentia campioanei Frantei este sa il tina pe Neymar alaturi de Mbappe cu orice pret, insa brazilianul le-a transmis deja dorinta de a se intoarce pe Camp Nou.

Conform sursei citate, oficialii clublui ar fi incercat sa organizeze o intalnire cu reprezentantii lui Neymar in timpul carantinei, insa fara succes.

VIDEO - Neymar si coechpierii revenind la antrenamente in Franta: