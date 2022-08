PSG, pe punctul să piardă un star! Jucătorul s-a înțeles cu Juventus pentru un contract până în 2026 

PSG a început perfect noul sezon din Ligue 1, marcând 10 goluri în primele două etape. Le-a învins categoric pe Clermont, 5-0, și pe Montpellier, 5-2, și s-a poziționat pe primul loc în clasament.

În ambele partide, Christophe Galtier (55 ani) nu a mizat pe Leandro Paredes (28 ani) din primul minut, ci a optat pentru cuplul Marco Verratti (29 ani) - Vitinha (22 ani). Mijlocașul central a fost introdus în actul secund, atât în victoria cu Clermont, cât și cea cu Montpellier. Spre deosebire de sezonul trecut, când Paredes era o piesă de bază în sistemul lui Mauricio Pochettino (50 ani).

Nicolo Schira, jurnalistul specializat în transferuri, susține că argentinianul este pe picior de plecare de la PSG și că a ajuns la un acord cu Juventus.

„Leandro Paredes este din ce în ce mai aproape de Juventus. A ajuns la un acord privind un contract până în 2026”, a postat Nicolo Schira pe contul oficial de Twitter.

