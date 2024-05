PSG cumpără din Rusia! Primul transfer al verii pentru campioana Franței

La PSG ar urma să sosească în această vară portarul rus Matvey Safonov (25 de ani), de la Krasnodar. El va fi noul concurent pe post al lui Gianluigi Donnarumma, după ce Keylor Navas și-a încheiat contractul.

PSG îl consideră pe Safonov "un mare talent", iar transferul de la Krasnodar, cu tot cu bonusuri, va ajunge la 20 de milioane de euro, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Pentru Safonov va fi prima experiență în afara Rusiei. Portarul de 1.92m a crescut în academia lui Krasnodar, iar în acest sezon a încheiat pe locul 2 în campionat, sub campioana Zenit.

Goalkeeper-ul lui Krasnodar, care este și căpitanul echipei, a strâns până acum 175 de meciuri pentru formația rusă. Safonov are și câteva partide în Champions League și Europa League, însă, după sancțiunile dictate de UEFA ca urmare a războiului din Ucraina, s-a mulțumit doar cu partidele din competițiile interne.

???????????? Paris Saint-Germain are closing in on deal to sign Russian GK Matvey Safonov from Krasnodar!

PSG believe he’s a huge talent and talks are at the final stages on €20m package, add-ons included.

There are still final details to clarify and then seal the deal. pic.twitter.com/dXkT1SSqn8