Goncalo Ramos a fost împrumutat în vară de la Benfica, pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare. După trei luni și jumătate, campioana din Ligue 1 a decis să achite clauza de transfer definitiv.

În schimbul lui Ramos, PSG plătește suma fixă de 65 de milioane de euro către Benfica, la care se mai pot adăuga alte 15 milioane de euro din bonusuri, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

În primele 15 meciuri la PSG, Goncalo Ramos a marcat doar două goluri și a oferit o pasă decisivă. Atacantul portughez are cifre mult mai bune la echipa națională: 7 goluri în 10 partide jucate.

"Ne bucurăm să anunțăm că am exercitat opțiunea de cumpărare a lui Goncalo Ramos. Atacantul portughez se află acum sub contract până în 2028", a transmis Paris Saint-Germain.

După 12 etape scurse din actuala ediție a Ligue 1, PSG este lider, cu 27 de puncte, la o lungime în fața lui Nice. În UEFA Champions League, formația antrenată de Luis Enrique ocupă locul secund în grupa F, cu 6 puncte în 4 meciuri, la o lungime în spatele Borussiei Dortmund.

Pentru PSG urmează meciul cu AS Monaco, vineri, de la ora 22:00, în runda #13 din Ligue 1.

