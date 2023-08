PSG plătește 80 de milioane de euro pentru un golgheter de top

Mbappe este foarte aproape de un transfer la Real Madrid, după ce i-a înștiințat deja pe cei de la PSG că nu-și va prelungi contractul scadent în 2024.

Chiar dacă PSG încearcă să-l convingă pe atacantul francez să rămână la Paris, oficialii clubului lucrează în paralel pentru a-i găsi un înlocuitor.

Se pare că șefii campioanei Franței s-au orientat către Goncalo Ramos (22 de ani), atacantul portughez de la Benfica Lisabona, care a impresionat inclusiv la Campionatul Mondial din Qatar, când a reușit să marcheze un ”hat-trick” în meciul Portugalia - Elveția 6-1.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Ramos este aproape de PSG, care vrea să ofere nu mai puțin de 80 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile golgheterului portughez.

Rămâne de văzut dacă Benfica va accepta oferta parizienilor, având în vedere că lusitanii au încasat, în ultimii ani, sume fabuloase din vânzarea jucătorilor. Cele mai bune exemple sunt Joao Felix (Atletico Madrid, 127 de milioane de euro), Enzo Fernandez (Chelsea, 121 de milioane de euro) și Darwin Nunez (Liverpool, 80 de milioane de euro).

