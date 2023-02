În etapa cu numărul 21 din campionat, PSG s-a deplasat pe terenul lui Montpellier. Oaspeții puteau trece în avantaj încă din minutul 11, dar Kylian Mbappe (24 ani) a ratat în două rânduri o lovitură de la 11 metri.

Ghinionul a continuat pentru superstarul francez. În minutul 21, superstarul francez a părăsit terenul din cauza unei accidentări, iar în locul acestuia Christophe Galtier (56 ani) l-a aruncat în luptă pe Hugo Ekitiké (20 ani).Îngrijorarea pentru antrenorul campioanei Franței este și mai mare, având în vedere că Mbappe poate rata manșa tur cu Bayern Munchen din optimile UEFA Champions League, de pe 14 februarie, de la 22:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Kylian Mbappe leaves the field due to some injury! pic.twitter.com/AwMFj3ATCr