Neymar a revenit pe teren cu SHOW in fata a 5 000 de spectatori! PSG a defilat in primul amical post-pandemie

Paris Saint-Germain s-a impus in amicalul cu Le Havre, 9-0.

Campioana Frantei a revenit pe teren dupa pauza provocata de pandemie. Ligue 1 a fost suspendata definitiv din cauza pandemiei de coronavirus, iar ocupanta primului loc, PSG, a primit titlul.

Neymar, Mbappe si Icardi au facut show in primul meci dupa pauza. Starul brazilian si atacantul argentinian au facut dubla in poarta lui Havre, in timp ce Mbappe a inscris un singur gol. Pe lista marcatorilor si-au mai trecut numele Gueye, Sarabia de doua ori si Kalimuendo. Meciul s-a jucat cu 5 000 de oameni in tribune.