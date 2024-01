Mandanda poate juca până la 40 de ani! Portarului francez i s-a propus prelungirea contractului

Steve Mandanda va împlini 39 de ani, în martie 2024

Steve Mandanda va împlini 39 de ani, în martie 2024, și are toate șansele să intre pe teren la vârsta de 40 de ani, în sezonul următor. El are 17 prezențe în acest sezon, câștigând postul de portar în fața colegilor Geoffrey Lembet (35 de ani), Gauthier Gallon (30 de ani) și Yann Batola (19 ani).

Mandanda nu este cel mai în vârstă goalkeeper din istoria Ligue 1, înaintea sa în acest clasament găsindu-se Gianluigi Buffon (PSG / mai 2019 / 41 de ani și 116 zile), Flavio Roma (AS Monaco / mai 2014 / 39 de ani și 330 de zile), Joseph-Antoine Bell (Saint-Etienne / aprilie 1994 / 39 de ani și 180 de zile) și Morgan de Sanctis (AS Monaco / septembrie 2016 / 39 de ani și 168 de zile).

Alți portari veterani din acest sezon sunt Ludovic Butelle (Reims / 40 de ani / a jucat ultima dată în Ligue 1 în 2019), Jean Leca (Lens / 38 de ani), Keylor Navas (PSG / 37 de ani), Salvatore Sirigu (Nice / 37 de ani), Remy Riou (Lyon / 36 de ani), Vito Mannone (Lille / 35 de ani), Geoffrey Lembet (Rennes / 35 de ani), Denis Petric (Nantes / 35 de ani) și Alexandre Oukidja (Metz / 35 de ani).

Este o legendă a lui OM, căruia i-a adus ultimul titlu, în 2010

Steve Mandanda Mpidi (28 martie 1985) s-a născut la Kinshasa (RD Congo), dar familia sa s-a mutat în Normandia, când avea doi ani. S-a format la academiile cluburilor ALM Evreux și Le Havre, iar la seniori a jucat pentru Le Havre (2005-2008), Olympique Marseille (2007-2016, 2017-2022), Crystal Palace (2016-2017) și Rennes (2022-prezent). Are 35 de selecții pentru naționala de seniori a Franței (2008-2022), fiind campion mondial în 2018 (+ o finală în 2022) și finalist la Euro 2016.

În palmares are un titlu de campion în Ligue 1 (2009-2010), ultimul cucerit de OM, trei Cupe ale Ligii (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012), Supercupa Franței (2010, 2011) și o finală de Europa League (2017-2018). A fost premiat cu Ordre national de la Legion d'honneur. Are trei frați mai mici, Parfait (34 de ani / Caen), Riffi (31 de ani / retras, ultima dată la Creteil) și Over (25 de ani / Libourne), toți fiind portari.

Foto - Getty Images