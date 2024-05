După ce a jucat ultimul său meci pentru Paris Saint-Germain și a câștigat Cupa Franței, Kylian Mbappe a declarat că va anunța noua sa echipă la momentul potrivit.

„Tot ce mi-am dorit a fost să termin bine la PSG. Există un trofeu. Există un timp pentru orice. Voi anunța noul meu club la momentul potrivit. Mai sunt doar câteva zile până atunci, așa că nu este nicio problemă. Mai sunt câteva detalii de pus la punct. Dar cel mai important lucru era să termin bine aici. Indiferent de ce s-a întâmplat, cel mai important lucru a fost să câștig un ultim trofeu aici”, a declarat Mbappe, după meci.

Cifrele lui Mbappe la PSG

Mbappe a fost achiziționat de PSG în 2018 de la AS Monaco pentru suma de 180 de milioane de euro. În acea perioadă, starul francez era cotat la 120 de milioane de euro pe site-urile de specialitate.

În cele șase sezoane petrecute la PSG, Kylian Mbappe și-a trecut în cont:

307 meciuri jucate

256 de goluri marcate

108 pase decisive livrate

24.579 minute prestate în tricoul lui PSG

Mesajul de adio

Mbappe a confirmat zvonurile din presa internațională despre plecarea sa de la PSG într-un videoclip postat pe Twitter, devenit rapid viral.

„Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța", a spus Mbappe.

Kylian Mbappe își va anunța în curând noua destinație, iar lumea fotbalului așteaptă cu nerăbdare să vadă unde va continua superstarul francez cariera sa impresionantă.