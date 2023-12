După un debut mai slab în campionat, PSG și-a revenit și a bifat cinci victorii consecutive înaintea duelului cu Le Havre.

Debutul partidei a fost marcat de mai multe evenimente. În minutul 8, Luis Enrique a fost nevoit să facă o primă schimbare, după accidentarea lui Ruiz.

După doar câteva secunde, liderul din Ligue 1 a rămas în inferioritate numerică, după ce portarul italian a primit direct cartonaș roșu în urma unui fault dur comis asupra lui Josue Casimir.

În aceste condiții, Luis Enrique l-a scos de pe teren pe Bradley Barcola, în locul său fiind trimis în poartă Arnau Tenas.

‼️???? RED CARD: Donnaruma is sent off in the first 10 mins ????

Le Havre 0-0 PSG

pic.twitter.com/gsielXJxOX