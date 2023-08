Gestul care trădează ruptura?! Neymar a reacționat după ce s-a scris că Kylian Mbappe a cerut plecarea lui de la PSG 

Superstarul brazilian a fost informat de conducerea de pe Parc des Princes că nu mai este dorit la echipă. Deși s-a scris despre posibilitatea unei reveniri la FC Barcelona, echipă de care s-a despărțit în 2017, când a semnat cu PSG, Neymar a ajuns la un acord pentru un transfer la Al-Hilal.

Fotbalistul își dorea să revină pe Camp Nou, însă propunerea arabilor a fost de nerefuzat, asta și în contextul în care și-au mărit oferta pe care inițial Neymar a refuzat-o.

Situația lui Neymar la Paris Saint-Germain a fost în mare parte tensionată. Odată cu anunțul posibilei sale plecări au apărut noi informații din vestiar, iar o publicație braziliană dezvăluia că cel care a cerut plecarea celui mai scump transfer din istorie a fost chiar Kylian Mbappe. Neymar a apreciat postarea, alimentând astfel speculațiile.

„Vara trecută, Kylian Mbappe a transmis clar conducerii lui PSG că nu există loc pentru el și Neymar în același lot”, se arată în descrierea postării pe care brazilianul a apreciat-o.

????Neymar likes a post on Instagram which says in the caption:

“Last summer, Mbappé made it clear to PSG that there was no more room for him and Neymar in the same squad." pic.twitter.com/4rIn5RCTCq