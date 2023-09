Paris Saint-Germain are un început dificil de sezon sub comanda lui Luis Enrique. Noul antrenor al francezilor a obținut doar trei victorii în primele 7 meciuri pe banca parizienilor.

Antrenorul de pe Parc des Princes a justificat remiza împotriva penultimului loc din Ligue 1 printr-o scuză puțin obișnuită în Franța, dar des întâlnită în Superliga României.

Fostul tehnician al Barcelonei și al naționalei Spaniei a nominalizat starea terenului drept principalul vinovat: ”Statisticile sunt bune, dar starea terenului a fost în detrimentul ambelor echipe. Mingea a semănat mai degrabă cu un iepure care sărea. Clermont ar fi putut câștiga meciul, a avut mai multe ocazii. Și noi la fel, dar starea terenului ne-a împiedicat să facem acest lucru. Am creat și am jucat mai mult decât Clermont, am făcut un meci bun. Am avut 21 de șuturi, dintre care 10 la țintă, așa că jucătorii au făcut tot ce au putut pentru a câștiga. Dar nu am reușit să alergăm după iepure. Clermont s-a schimbat (în comparație cu meciurile sale anterioare), a jucat mai mult timp.” a pus în lumină Luis Enrique, conform rmcsport

PSG se află în acest moment pe locul al doilea în primul eșalon al fotbalului francez, cu 12 puncte. Trupa lui Luis Enrique este în pericol să coboare până pe locul cinci, loc de Europa League, deoarece urmăritoarele Nice (12p), Monaco (11p), și Reims (10p) au cu un meci mai puțin.