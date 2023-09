Kylian Mbappe a acuzat primele probleme medicale în minutul 7, când a fost faultat în marginea careului advers de Leonardo Balerdi. Din lovitura liberă rezultată, PSG a deschis scorul prin Achraf Hakimi, care a trimis direct în vinclu.

Imediat după gol, Mbappe a ieșit la marginea terenului și a cerut intervenția staff-ului medical. Starul francez a revenit șchiopătând pe teren, acuzând dureri la glezna stângă.

În cele din urmă, Mbappe nu a mai putut continua. După doar 14 minute, atacantul lui PSG a cerut schimbare, iar Luis Enrique l-a trimis în locul său pe Goncalo Ramos.

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea lui Kylian Mbappe. Pentru PSG urmează meciul cu Clermont, din campionat, și duelul cu Newcastle, din grupele Ligii Campionilor.

Pentru Kylian Mbappe este primul meci din acest sezon în care joacă și nu marchează. Atacantul avea 8 goluri marcate în primele 5 jocuri din actuala stagiune.

Kylian Mbappe off injured. 11 days until Champions league game at Newcastle pic.twitter.com/8llDkHRngH