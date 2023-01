E gata! Un star de la Inter a semnat cu Paris Saint-Germain

După ce L'Equipe a transmis zilele trecute că PSG și Skriniar au ajuns la un acord, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat în acestă seară că slovacul a semnat deja contractul cu formația franceză și va fi noul jucător al echipei lui Christophe Galtier de la 1 iulie.

Skriniar este o țintă mai veche a lui PSG. Parizienii au încercat și în vară să îl cumpere pe slovac, însă nu au ajuns la un acord cu formația italiană. Stoperul a rămas la Inter, a refuzat ofertele de prelungire, iar viitorul său va fi, în cele din urmă, la Paris.

În ciuda faptului că a obținut deja semnătura lui Milan Skriniar, PSG încearcă să ajungă la un acord cu Inter prin care transferul să fie făcut încă din această iarnă. Italienii solicită 20 de milioane de euro pentru mutare, o sumă aproape dublă decât cea propusă de PSG, iar negocierile vor continua.

La capitolul fundașilor centrali, Paris Saint-Germain are deja trei nume de top în lot: Sergio Ramos (36 de ani), Presnel Kimpembe (27 de ani) și căpitanul Marquinhos (28 de ani).

Skriniar, crescut de MSK Zilina, joacă în Italia de șapte ani, după transferul la Sampdoria. În iulie 2017 a făcut pasul la Inter, pentru 34 de milioane de euro, iar alături de nerazzurri a strâns 242 de meciuri, 11 goluri și patru trofee: două Supercupe ale Italiei, un titlu în Serie A și o Cupă a Italiei.

