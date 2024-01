Cu Nice & Brest nu mai e o glumă! Cele două echipe joacă "fotbal șampanie" și sunt pe podium în Ligue 1

Cu numele folosite până acum împreună de microbiștii din lumea anglofonă pentru jocul de cuvinte haios ("nice brest", se traduce prin "piept frumos"), Nice și Brest sunt revelațiile acestui sezon din campionatul Franței și specialiștii apreciază stilul practicat de prima și dăruirea jucătorilor celeilalte echipe.

PSG, Nice și Brest, pe podium în Ligue 1

PSG s-a distanțat în fruntea clasamentului (43 puncte, 18 meciuri), fiind urmată de Nice (35 puncte, 18 meciuri), Brest (34 puncte, 18 meciuri), AS Monaco (33 puncte, 18 meciuri), Lille (21 puncte, 18 meciuri) și Reims (29 puncte, 18 meciuri). Surprinzător este parcursul excelent al "Les Aiglons" și "Les Pirates", care au lăsat mult în urmă cluburi de tradiție ca Marseille (locul 7), Rennes (10), Montpellier (12), Nantes (13) sau Lyon (16).

Nice este deținută de miliardarul Jim Ratcliffe

OGC Nice este condusă de pe bancă de italianul Francesci Farioli (34 de ani) și are un lot cotat la 274.4 milioane de euro, în care se îmbină experiența (Dante, 40 de ani / Morgan Sanson, 29 de ani / Pablo Rosario, 27 de ani / Jeremy Boga, 27 de ani / Gaetan Laborde, 29 de ani) cu exuberanța unor tineri talentați (Jean-Clair Todibo, 24 de ani / Khephren Thuram, 22 de ani / Teremas Moffi, 24 de ani / Evann Guessand, 22 de ani).

Clubul este deținut de compania Ineos Group Limited, condusă de Sir Jim Ratcliffe, miliardarul britanic care a devenit de curând acționar și la Manchester United, dar care mai deține Lausanne-Sport (Swiss Super League), INEOS Team UK (sailing), Team INEOS (ciclism) și e sponsor principal la Mercedes AMG (F1) și New Zealand Rugby.

Brest are al patrulea cel mai slab cotat lot din Ligue 1

Stade Brestois 29 este antrenată de francezul Eric Roy (56 de ani) și are un lot cotat la doar 80.65 milioane de euro. În acest clasament, Brest e a patra echipă ca valoare scăzută a lotului din campionatul francez, doar Le Havre (60.70 milioane de euro), Clermont (51.4 milioane de euro) și Metz (45.60 milioane de euro) stând mai slab la acest capitol.

Performanța trupei din Bretania este cu atât mai de apreciat cu cât lotul nu cuprinde nume importante, fiind alcătuit din mulți jucători refuzați sau împrumutați de la alte echipe sau de fotbaliști rodați în ligile inferioare. Cei mai cunoscuți jucători sunt Marco Bizot (ex- Genk, AZ Alkmaar), Romain Del Castillo (ex- Lyon, Rennes), Martin Satriano (împrumutat de la Inter Milano), Jordan Amavi (împrumutat de la Ol. Marseille) sau Jonas Martin (ex- Montpellier, Betis, Lille). Echipa a revenit în Ligue 1 în 2019, terminând de fiecare dată în partea a doua a clasamentului (locurile 14, 17, 11, 14).

Foto - Getty Images