Declaratie SOC a lui Dani Alves: "M-as intoarce si maine la Barcelona!" Ce spunea in urma cu 1 an

Dani Alves a castigat 23 de trofee cu Barcelona.

Ajuns la 34 de ani, Dani Alves a reusit sa cucereasca 2 trofee in acest sezon cu PSG si a devenit cel mai titrat jucator din istoria fotbalui cu 37 de trofee! O buna parte dintre acestea au fost cucerite cu FC Barcelona iar Dani Alves a declarat intr-un interviu pentru Globo TV ca s-ar intoarce imediat la Barca!

"Barcelona este casa mea. Este imposibil sa spun ca nu m-as intoarce. Daca m-ar suna Barcelona maine m-as intoarce imediat. Daca as spune ca nu am plecat de acolo ranit atunci as minti. Am plecat ranit pentru ca am muncit din greu pentru a crea istorie cu Barcelona. Am plecat cu 23 de trofee in 8 ani.



Am incheiat povestea oferind noi rezultate grozave iar ei mi-au incheiat-o fara sa ma respecte. Au vrut sa imi organizeze ceva pentru adio si eu le-am spus <nu> pentru ca am considerat acel loc casa mea si cand consideri un loc casa ta nu trebuie sa-ti iei adio. Care este scopul unui adio atunci cand te vei intoarce?" a spus Dani Alves.

Discursul lui Dani Alves a fost mult mai dur in urma cu mai bine de 1 an cand a atacat clubul: "Barcelona a fost foarte falsa si nerecunoscatoare. Nu m-au respectat. Oamenii care au condus clubul nu au idee cum sa-si trateze jucatorii" spune Alves intr-un interviu pentru Marca.