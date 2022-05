AS Monaco încasează o avere după ce Kylian Mbappe și-a prelungit contractul cu PSG! Suma uriașă la care a ajuns transferul

AS Monaco l-a cedat pe Mbappe la PSG în august 2017, inițial sub formă de împrumut, dar cu obligația parizienilor de a-l transfera definitiv după un an - un artificiu financiar pentru a evita regulamentul fairplay-ului financiar.

AS Monaco încasează încă 35 de milioane de euro pentru Kylian Mbappe

PSG l-a transferat definitiv pe Mbappe în vara anului 2018, moment în care a trimis 90 de milioane de euro către clubul monegasc. A doua tranșă, în valoare de 55 de milioane de euro, a fost achitată de parizieni în vara anului următor.

Pe lângă cele 145 de milioane de euro deja plătite, PSG va trebui să mai scoată din conturi încă 35 de milioane. O clauză stabilită în momentul transferului obligă clubul de pe Parc des Princes să achite această sumă către AS Monaco în cazul în care Mbappe este vândut la altă echipă sau își prelungește contractul, scrie RMC Sport.

A doua variantă a devenit oficială în ultimele zile, astfel că suma totală a transferului a ajuns la 180 de milioane de euro. Mbappe este al doilea cel mai scump fotbalist din lume, după coechipierul Neymar, cumpărat de PSG pentru 222 de milioane de euro, de la FC Barcelona, în 2017.

În cazul în care Kylian Mbappe s-ar fi transferat gratis la Real Madrid în această vară, clauza nu era valabilă, iar AS Monaco nu ar mai fi primit nicio sumă suplimentară.

Kylian Mbappe a fost crescut de AS Monaco de la vârsta de 15 ani, iar la prima echipă a monegascilor a apucat să joace doar un sezon și jumătate, perioadă în care a impresionat inclusiv în Liga Campionilor și și-a trecut în cont 60 de meciuri și 27 de goluri.

Kylian Mbappe, la momentul dezvăluirilor

Kylian Mbappe a explicat că a refuzat Real Madrid pentru că și-a dorit să rămână în Franța, dar și pentru că i s-a prezentat un proiect sportiv interesant la Paris. În schimb, atacantul a recunoscut că, anul trecut, și-a dorit să se transfere în capitala Spaniei, când "situația era diferită".

Tot azi, Mbappe a negat informațiile apărute în presa internațională conform căreia PSG i-ar fi garantat putere de decizie în club și posibilitatea de a alege antrenorii echipei. Campionul mondial din 2018 a spus că va rămâne doar cu "funcția" de fotbalist.

"A fost o decizie dificilă. Am avut nevoie de timp pentru a lua cea mai bună decizie posibilă. Cu presiunea nu am o problemă, o am de la vârsta de 14 ani. Voi rămâne un fotbalist, nu voi trece mai departe de această funcție.

Da, anul trecut am vrut să plec, dar situațiile sunt diferite cum. Franța este țara în care îmi doresc să trăiesc, este țara mea. Și clubul vrea să schimbe multe lucruri din punct de vedere sportiv, iar povestea mea aici nu s-a încheiat.

Am luat decizia de a rămâne săptămâna trecută. Am vrut să oferim o surpriză. Mi-am dorit să îl sun pe Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, pentru a-l informa, având în vedere că sunt om respectuos.

Suporterii lui Real Madrid m-au văzut mereu drept unul de-al lor. Sper că vor înțelege că îmi doresc să rămân în țara mea. Le înțeleg dezamăgirea, dar vrea să duc Franța la înălțime", a spus Kylian Mbappe, la conferința de presă, citat de L'Equipe.