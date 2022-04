A luat Kylian Mbappe decizia finală? Anunțul făcut azi de PSG: "E un indiciu clar!"

PSG a oficializat acordul cu compania GOAT, care comercializează îmbrăcăminte și încălțăminte, un parteneriat pe trei sezoane, în urma căruia clubul din Ligue 1 va încasa 50 de milioane de euro, anunță RMC Sport.

Acordul va intra în vigoare din următorul sezon, de la 1 iulie 2022, iar sigla companiei GOAT va apărea pe tricourile jucătorilor, atât la meciuri, cât și la antrenamente.

PSG a anunțat acordul folosind o fotografie în care apar cinci jucători ai echipei îmbrăcați cu noile tricouri - Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Presnel Kimpembe și Achraf Hakimi. În schimb, Kylian Mbappe nu a apărut la această acțiune, având în vedere că viitorul său la PSG este incert, iar atacantul este curtat intens de Real Madrid.

"Nu se știe dacă Mbappe va mai juca la PSG în următorul sezon. Având în vedere interesul puternic arătat de Real Madrid, jucătorul a decis să nu participe la această acțiune, o dovadă clară că poate părăsi capitala Franței în iunie", au scris jurnaliștii spanioli de la As.

Le @PSG_inside et la plateforme digitale globale et lifestyle @goatapp annoncent un important partenariat pluriannuel, scellant la présence de ???????????????? sur la manche du maillot parisien dès la saison prochaine, avec des collaborations exclusives et innovantes à venir ❤️????