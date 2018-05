A jucat deja ultimul meci pentru PSG?! Anuntul oficial al clubului in privinta lui Neymar

Starul lui PSG spera sa mai prinda minute in tricoul echipei de club in finalul sezonului, insa medicii nu l-au fortat. Neymar s-a antrenat azi alaturi de grup, iar diseara va pleca din nou in Brazilia pentru a-si continua terapia. Atacantul a prins lotul nationalei pentru Cupa Mondiala, in ciuda temerilor staff-ului medical al Parisului care il anuntase initial indisponibil pana la finalul lui iunie.

Neymar s-a accidentat la deget in derby-ul cu Marseille, de pe 25 februarie. PSG a castigat cu 3-0, insa l-a pierdut pe Neymar pana la finalul sezonului.

In ultimele zile, zvonurile legate de plecarea lui Neymar la Real s-au intensificat. Astazi, catalanii de la Ara au scris ca fotbalistul s-a inteles deja asupra contractului cu Real si asteapta acordul lui PSG pentru ca afacerea sa fie inchisa.



OFFICIAL: Neymar's PSG season, if it was not already clear, is over. He will return to Brazil this evening to continue his return to fitness with the French champions' blessing. https://t.co/6dIccTZZOo