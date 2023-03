„Și-a depășit atribuțiile. E un abuz!” Florin Talpan, desființat de un fost conducător din Liga 1

Dinu consideră că prin aceste afirmații Talpan și-a depășit atribuțiile. Fostul conducător din fotbalul românesc atrăgând atenția asupra faptului că lucrurile ar trebuie să fie lăsate să se desfășoare natural și totodată i-a reamintit lui Talpan că nu este decât juristul instituției și că nu poate să decidă de unul singur dacă echipa lui Gigi Becali va juca sau nu pe stadionul din Ghencea.

Dinu Gheorghe este de părere că FCSB ar trebui să fie lăsată să joace în Ghencea.

„Domnul Talpan eu zic că și-a depășit atribuțiunile prin această afirmație. E un abuz, după părerea mea. Nu decizi tu, Talpan, o persoană angajată la CSA, dacă vine să joace FCSB sau dacă joacă naționala de tineret sau dacă joacă altă entitate sportivă acolo. Lucrurile acum au scăpat de sub control puțin la CSA.

Au acest proces în care sunt împărțite părerile, nici lor nu e confortabil că a fost trimis în rejudecare, pentru că va mai dura încă un an, doi, probabil, povestea asta. Nu e corect, nu e normal. Noi am spus aici că până în vară nu vor juca, probabil, dar eu zic că trebuie reglate lucrurile, pentru că chiar dacă acest stadion este construit în incinta unei unități militare nu are nicio legătură. Lucrurile trebuie lăsate să se desfășoare normal.

E un stadion unde lumea vrea să vină să vadă o echipă și hai să recunoaștem, FCSB are în zona aceea a Bucureștiului foarte mulți suporteri rămași de la vechea Steaua. Nu știu unde se vor duce cu discuțiile astea.

Și domnul Talpan probabil că va trebui la un moment dat să înțeleagă că este doar juristul acestei instituții, CSA, nu mai mult și nu cred că decizia este la el. El poate juridic să semneze un contract, dar nu poate să dispună el dacă vine sau nu acolo FCSB.

Repet, e un abuz dacă el spune «Cât voi fi eu aici…». Dar cine ești tu? Domnu’ Talpan, nimeni nu e de neînlocuit, să nu vă treziți cumva că sunteți comandantul cine știe cărei unități militare pe linie sportivă.

Deci hai să nu… Deja se exagerează, după părerea mea. Sigur, cei de la FCSB nu vor fi doriți acolo, iubiți nici de foștii jucători, nici de partea de suporteri a CSA”, a spus Dinu Gheorghe, potrivit Prosport.

FCSB nu renunță la Ghencea! Ce decizie a luat Mihai Stoica

FCSB încearcă de mai multe vreme să joace meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Steaua, însă până acum s-a lovit de refuzul oficialilor clubului din Liga 2.

Cel mai recent, FCSB a făcut o cerere oficială pentru a juca în Ghencea meciurile cu CFR Cluj și Rapid, din a doua jumătate a lunii mai. CSA Steaua a refuzat, transmițând că nu cunoaște programul meciurilor echipei de rugby și "nu există la acest moment normele de aplicare ale noii legi".

În ciuda unui nou refuz, FCSB nu renunță. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, spune că a discutat cu Mihai Stoica, iar managerul general al vicecampioanei l-a anunțat că va face o nouă cerere, asigurându-se că oficialii de la CSA Steaua nu vor mai putea invoca aceste motive.

„Știu despre cerere, că a fost respinsă acum câteva zile. Din ce am înțeles de la domnul MM Stoica, va pleca mâine sau poimâine o altă cerere. Ei au spus că nu se poate, că n-au norme, că nu știu programul lor de joc. Acum am înțeles de la MM că va face cerera în așa fel încât... de fapt, când sunt stabilite meciurile noastre, ei au în deplasare.

Sperăm să înceteze cu aceste șicane. Eu înțeleg că le e frică pentru că umplem stadionul meci de meci. Noi nu suntem 200-300. Asta este”, a spus Gheorghe Mustață - mai multe detalii AICI.