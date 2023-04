România a început cu dreptul preliminariile Campionatului European din 2024. A câștigat partidele cu Andorra, 2-0, și Belarus, 2-1, și a acumulat punctaj maximum după primele două meciuri, la fel ca Elveția.

Ionuț Chirilă consideră că victoriile cu cele mai slab cotate adversare din grupă erau normale și susține că România trebuie să profite de această repartizare și să-și asigure biletul la turneul final din Berlin.

„Greu de spus să dau un pronostic. Nu sunt în măsură să evaluez toți adversarii din punct de vedere tehnico-tactic, adică nu i-am urmărit foarte bine. Însă, normal ar fi să ne calificăm. Dacă nu ne calificăm din grupa asta, nu ne mai calificăm niciodată în istoria fotbalului până se termină planeta asta. Dacă în grupa asta nu ne calificăm, în ce grupă să ne calificăm?

Se spune că în fotbalul actual nu mai există echipe din lumea a treia, mai ales la nivelul echipelor naționale, dar totuși, e o diferență mare între nivelul campionatelor noastre și al celor din Andorra și Belarus. Fie și cu jucători din liga a doua din Italia, dar tot rămâne o diferență”, a declarat Ionuț Chirilă pentru www.sport.ro.

Ionuț Chirilă: „Niște incompetenți fac numiri hilare la echipa națională!”

De la situația echipei naționale, antrenorul care a câștigat titlurile la juniori cu Dinamo și Rapid a remarcat adevărata problemă a fotbalului românesc. Ionuț Chirilă precizează că Răzvan Burleanu nu trebuie învinuit pentru degringolada în care ne aflăm, ci oamenii care se ocupă de managementul tehnic. Pentru a-și întări ideea, tehnicianul oferă exemplul personal și amintește că rezultatele notabile de la echipa națională de juniori, Dinamo și Rapid nu l-au propulsat către o echipă cu pretenții din Liga 1.

„Problema echipei naționale este, de fapt, problema fotbalului românesc. Lipsa de competență a conducătorilor și a antrenorilor din fotbalul românesc are repercusiuni grave asupra celor două echipe naționale: lotului U21 și a echipei naționale mari. Când noi, cu tot respectul, ajungem să-l naturalizăm pe Camora pentru a avea fundaș stânga la echipa națională, lucrurile sunt grave. Când noi aducem jucători din Antilele Olandeze, din Burkina Faso, în lipsa științei de a construi, pentru că nu știm să dăm valoare jucătorilor români care sunt extrem de talentați și preferăm, ca antrenori, să le spunem patronilor: 'Cumpără-mi-l pe ala, pe celălalt, pe celalalt!', și să ajungem într-o insolvență, și mai tâziu într-un faliment. Astea sunt lucrurile pentru care echipele naționale ale României nu beneficiază de jucători. Jucărorii români sunt foarte talentați, dar rămân la stadiul de speranțe și nu îi transformă nimeni în certitudini din cauza lispei de știință. Pentru că antrenorii în România sar etapele, vor să sară de la treapa 1 la treapa 5. Nu să o ia treptat, așa cum au făcut-o Guardiola, Stramaccioni, și alți zeci de antrenori.

Că normalitatea în Italia este că dacă Chivu a avut o prestație bună U19 să i se propună echipa mare a lui Inter. Iar Ionuț Chirilă care a câștigat 4 titluri cu Dinamo, care a făcut o generație fabuloasă, care a făcut 12 milioane de euro pentru Rapid, care a câștigat singurul titlu de tineret din istoria Rapidului, care a demonstrat la Chiajna că face o echipă exponentă a fotbalului spectacol în Liga 1 cu 7 jucători titulari sub 21 ani, este trimis la Clinceni sau la Târgu Mureș, la echipe care sunt în faliment financiar și fotbalist pentru a i se distruge imaginea. În Italia e forma legală, iar în România este ce vă spun eu. Asta duce să ne speriem de Andorra, de Belarus.

Sunt numiri hilare la echipele naționale, de niște oameni incompetenți. Aici îmi pare rău de Răzvan Burleanu, care e un foarte bun administrator. Știu ce vorbesc, are competență perfectă. Dar degeaba face din Federație digitalizare, moralitate dusă la paroxism, integritate, organizare ireproșabilă, dacă mangementul tehnic din spatele lui este de nota 5. Răzvan Burleanu este un foarte bun administrator, asta înseamnă că nu poate fi și un foarte bun manager tehnic. Din păcate, el a lăsat managementul tehnic al fotbalului românesc pe mâna unor oameni care i-au trădat încrederea.

Ionuț Chirilă: „Cum de Chirilă a avut generații la Dinamo, Rapid, Chiajna și echipa națională?”

Ce se întâmplă la echipele naționale, la loturile naționale, oameni care spun că nu au avut generații bune, că sunt proaste. Dar cum a avut Chirilă generații și la Dinamo, și la Rapid și la echipa națională de juniori, și la Chiajna? Unii au avut generații bune peste tot și alții nu au generații bune? E o minciună! Fotbalul românesc are niște generații extrem de talentate, are generații tot timpul, dar trebuie să știi să-i descoperi, să ai cultura de a-i transforma din perspective în certitudini. Au fost numiți niște oameni la nivelul echipelor naționale care nu au nicio legătură cu performanța și competența. Iar pentru asta nu are nicio vină Răzvan Burleanu, sunt de vină cei cărora le-a dat managementul tehnic pe mâna. Ar trebui să-i radieze pe toți, pentru că e imaginea lui.

Atunci când vine Muntenegru, o țară jumătate din București, și îți dă 3-0 în Giulești, toată lumea spune că e de vină Burleanu, că e președintele Federației, dar nu e de vină Burleanu. Sunt de vină cei care l-au adus pe Răzvan Burleanu în situația asta, plecând de la ideea că Răzvan Burleanu este un om foarte bine intenționat. Dar din păcate, el plătește tribut încrederii pe care, din lipsă de cultură fotbalistă, a dat-o oamenilor care l-au adus în situația asta”, a mai spus Ionuț Chirilă.