„Opriţi-vă cu ăstea!” Tehnica folosită de antrenori pe care MM Stoica o respinge total

În acest context, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a susținut că nu vede utilitatea unor astfel de clipuri motivaționale și a dezvăluit că le-a cerut oamenilor din staff-ul liderului din Superliga să nu mai recurgă la astfel de tehnici.

„Eu am o teorie, niciodată nu am înţeles sensul acestor video motivaţionale adică meciul se joacă peste două ore, tu motivezi jucătorii arătând un film, să ce? Până ajung la stadion s-a dus efectul. Aaa, poţi arătă ceva să te sensibilizeze înainte de a ieşi pe teren. Eu vorbesc în general”, a spus MM Stoica la Orangesport.

Meciul dintre Dinamo și Rapid a fost urmărit pe Arena Națională de un număr de 13.425 de spectatori.

Rapidiștii au anunțat încă de joi că nu vor fi prezenți pe Național Arena cu Dinamo, supărați că adversarii nu și-au respectat promisiunea. Aceștia afirmaseră inițial că „alb-vișiniii” vor primi 5.000 de bilete, însă ulterior s-au răzgândit și au redus numărul acestora la 2.800, conform regulamentului, poziționate în ultimul inel al Arenei Naționale.

Mihai Stoica: „Opriți-vă cu ăstea!”

MM a mai spus că o singură dată s-a folosit de un clip motivațional pentru a-și motiva jucătorii înaintea unui meci.

„Opriți-vă cu ăstea, le-am zis şi la ai mei. Ce am făcut o singură dată, a fost la meciul cu Dinamo în pandemie, când unii jucători aproape au ieşit din COVID, am făcut un film, pe care nu l-am dat publicităţii şi nici nu îl vom da vreodată, cu cei care erau afectaţi pentru a impresiona. Dar dacă îl arătam cu două ore jumătate înainte, nu are rost, e doar să vadă lumea că tu lucrezi”, a mai spus MM.

FCSB o întâlnește duminică seară, de la ora 20:00, pe Universitatea Craiova, în etapa cu numărul 23 din Superliga.

Înainte de confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco”, FCSB ocupă primul loc în clasamentul Superligii, având opt puncte avans față de a doua clasată (Rapid). De partea cealaltă, Universitatea Craiova se află pe cinci, cu 34 de puncte.