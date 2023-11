Deși sunt supărați pe echipă, care n-a mai reușit să câștige de trei meciuri în Superliga, suporterii FCSB au anunțat prin vocea liderului Gheorghe Mustață că protestul va fi unul pașnic, pentru a nu destabiliza lucrurile la echipă.

Replica lui Elias Charalambous

Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a anunțat că este pregătit să-și asume criticile venite din partea suporterilor, punctând însă faptul că s-a bucurat de susținerea acestora din prima zi în care a venit la liderul din Superliga.

„E normal să fie supărați. Și noi suntem supărați, dar mai ales fanii când echipa nu o duce bine. Eu nu am nicio problemă. Din ziua în care am ajuns aici am avut suportul lor și nu am nicio problemă.

Îmi urmez calea, îmi fac treaba și nimeni nu știe viitorul, deci nu îmi e frică de nimic”, a spus Elias Charalambous în cadrul conferinței de presă dinaintea meciului cu FCU Craiova.

FCSB primește duminică, de la ora 21:00, vizita formației FCU Craiova, în etapa cu numărul 16 din Superliga.

Mesajul lui Gheorghe Mustață

„Indiferent de situaţie, noi (n.r. - Peluza Nord) vom fi lângă echipă. Vom face şi noi protestul nostru. Este un protest pe care jucătorii trebuie să îl înţeleagă. Este un protest paşnic. Astăzi seară mă voi întâlnii cu liderii şi vom pune la punct detaliile. Ei trebuie să înţeleagă că în acest ritm nu mai vin oamenii la stadion. Măcar acum, în al 12-lea ceas, puneţi mâna la treabă (n.r. - jucătorii), ambiţie, pentru că s-au pierdut puncte”, a spus Gheorghe Mustaţă, la Fanatik.

Cât costă un bilet la meciul FCSB - FCU

FCSB anunță că biletele pentru partida cu FC U Craiova 1948, contând pentru etapa a 16-a a Superligii (12 noiembrie - 21:00) și care se va disputa pe Arena Națională, sunt disponibile și la casele de bilete.

Programul caselor de bilete este următorul:

SÂMBĂTĂ - 11:00 - 19:00 (Bulevardul Basarabia)

DUMINICĂ - 11:00 - 21:00 (Bulevardul Basarabia, Str. Maior Ion Coravu)

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA - 30 LEI

TRIBUNA 2 - 40 LEI

VIP 3 - 60 LEI

VIP 2 - 75 LEI

VIP 1 - 100 LEI

Clubul nostru vine în sprijinul suporterilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a se prezenta la stadion cu E-ticket (bilet care poate fi tipărit acasă, pe hârtie A4, dar poate fi prezentat și pe telefon, la turnichet).

E-ticketele pot fi achiziționate până duminică, 12 noiembrie, la ora 19:00, pe www.bilete-fcsb.ro.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora pot ridica biletele speciale de la casele de bilete ale stadionului. Pentru a primi biletele, acestea trebuie să prezinte copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.