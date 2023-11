"Puneți mâna la treabă!". Peluza Nord a FCSB-ului anunță o acțiune de protest împotriva echipei 

Prima partida din retur va fi tot pe teren propriu, cu FCU Craiova, iar Peluza Nord a vicecampioanei României a anunțat că va organiza un protest pașnic împotriva jucătorilor.

"Indiferent de situaţie, noi (n.r. Peluza Nord) vom fi lângă echipă. Vom face şi noi protestul nostru. Este un protest pe care jucătorii trebuie să îl înţeleagă. Este un protest paşnic. Astăzi seară mă voi întâlnii cu liderii şi vom pune la punct detaliile. Ei trebuie să înţeleagă că în acest ritm nu mai vin oamenii la stadion. Măcar acum, în al 12-lea ceas, puneţi mâna la treabă (n.r. jucătorii), ambiţie, pentru că s-au pierdut puncte", a spus Gheorghe Mustață, potrivit Fanatik.

Reacția liderului Peluzei Nord după FCSB - Rapid 1-2

Gheorghe Mustață a declarat că vor exista repercursiuni după înfrângerea din derby și i-a acuzat pe jucătorii de la FCSB că nu au arătat atitudine pe teren.

"Nu am mai suportat. Inițial am vrut să reacționăm de la 2-0, dar ne bazam ca este un scor periculos și am tot sperat. Am încurajat echipa 90 de minute. Ce s-a văzut a fost oricum o reacție decentă, calmă. Nu a fost înjurat vreun jucător și nu va fi vreodată. Dar să le fie rușine pentru că și-au bătut joc de 40.000 de oameni veniți de peste tot pentru ei.

Dacă jucau și nu câștigau era altceva. M-am convins că noi nu avem fotbaliști, ci numai jucători. Le spunem mai bine să plece dacă vor continua la fel. După o așa evoluție pot face un singur gest. Să meargă și să ceară reducerea salariului. Nu-l merită. Au zeci de mii pe lună, 40.000 de suporteri, salariu la zi, condiții, hrană, tot. Pentru ce merită mii de euro? Nu au avut pic de atitudine.

În schimb, rapidiștii când pierdeau mingea o prindeau pe Gabi Szabo din urmă, așa alergau. Nu le-a păsat de 40.000 de oameni. Noi am adus lumea în tribune și ei îi gonesc de la stadion", a declarat Gheorghe Mustață, pentru emisiunea "Templul Sportului".



