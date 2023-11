„Nu e nicio șansă!” Gigi Becali va trebui să se reorienteze! Jucătorul dorit de patronul FCSB nu e de vânzare

Printre cei care ar putea reprezenta o țintă pentru patronul vicecampioanei se numără și Yassine Bahassa, care îmbracă tricoul lui FCU Craiova din vara anului 2022.

Gigi Becali și-a arătat interesul pentru fotbalistul francez, iar acest lucru l-a deranjat pe Marcel Pușcaș, președintele clubului FCU Craiova, care a spus că se poate vorbi drespre un transfer al lui Bahassa doar din vară.

Marcel Pușcaș, supărat pe Gigi Becali

„În acest moment nu e nicio șansă. P-astea gen Bahassa le făcea Romică Pașcu când m-au dat afară de la grădiniță. Vrem să îl luăm pe Costel Solomon, pe Balaci.

Nu spune nimeni să nu îl iei, că e fotbalist, dar fă-o în vară. Orice e de vânzare. Ia-l pe Bahassa, dar nu spune înaintea meciului. Spune acum trei săptămâni, peste alte trei săptămâni.

Dar nu va pleca Bahassa. Mai are contract până în vară și i se va prelungi contractul. Să îl ia pe Bauza, pe Gurău. De Chițu nu are nevoie că vrea un Chițu de două ori mai mare, Chițu XXL. Dar golurile alea nu le dă Chițu că are doi metri. Înălțimea nu e la fel de importantă precum mintea”, a spus Marcel Pușcaș, potrivit Fanatik.

Yassine Bahassa a semnat cu FCU Craiova în iulie 2022 din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărțit de echipa franceză Quevilly Rouen.

700.000 de euro a ajuns să fie cota de piață a atacantului francez în vârstă de 31 de ani după transferul la FCU Craiova.