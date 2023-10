„Nu am vrut să ajung la un conflict!” De ce s-a retras Mihai Pintilii, deși susține că mai putea juca

A făcut acest lucru, deoarece, susține el, i-a fost rușine să-i spună lui Gigi Becali că pleacă de la FCSB, pentru a-și continua cariera de fotbalist, temându-se că ar putea intra în conflict cu acesta.

În acest context, a acceptat oferta patronului FCSB de a trece pe banca tehnica, unde a ocupat deja succesiv atât funcția de „principal”, cât și pe cea de secund.

În momentul de față, Mihai Pintilii ocupă funcția de delegat al clublui pentru a putea sta pe bancă la meciuri, însă în realitate el este unul dintre „secunzii” lui Elias Charalambous.

„Aici îmi venea să plâng (n.r. - la conferința de presă în care și-a anunțat retragerea) şi m-am abţinut cu greu. Pot să zic şi eu că am forţat (n.r. - retragerea). Pot să zic că mai puteam şi sunt convins, dar am vrut să-mi închei cariera aici (n.r. - la FCSB).

Mă duceam la Iaşi, Sepsi, la o echipă din provincie, la Voluntari, mai aproape de casă. Mă duceam un an, doi, dar nu e tot ce-ţi oferă clubul ăsta (n.r. - FCSB).

Ce pot să zic acum? Şi eu sunt conştient că poate mai puteam. Nevasta îmi spunea <<Nu, nu, nu, că mai poţi>>. Vreo lună şi ceva a tras grav de mine.

Mihai Pintilii s-a temut să-i spună adevărul lui Gigi Becali

Nu (n.r. - nu i-a spus lui Gigi Becali că mai poate juca)! Nici lui MM nu i-am zis şi e ca un tată pentru mine. Îmi era ruşine. Aşa mi-a fost şi cu tata. Ţineam prea mult la omul (n.r. - Gigi Becali) şi nu voiam să-mi spună după aia <<Bă, lasă-te, că e mai bine. Gata, pleci>>. Nu voiam să ajung la nivelul de conflict sau nu ştiu ce.

În cel mai rău caz nu-mi mai prelungeau contractul, că mai aveam jumătate de an. Am fost căpitan şi exista riscul să fie ca la Adi Popa, care făcea antrenament cu ceilalţi, în spatele porţii. Nu voiam să ies prin uşa din dos, să fiu mătrăşit. Am zis că mai bine renunţ la carieră şi măcar am continuitate.

N-am simţit că m-am lăsat. Am rămas în club, făceam aceleaşi antrenamente, apoi a venit pandemia şi m-am oprit”, a spus Mihai Pintilii, la SportCast cu Sile.

Mihai Pintilii a debutat în cariera de fotbalist la Jiul Petroșani, trecând ulterior pe la Argeș, Pandurii, Steaua (acum FCSB), Al-Hillal și Hapoel Tel Aviv.