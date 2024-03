La finalul meciului, Drăgușin (22 de ani) a spus că s-a simțit foarte bine pe gazon și că speră ca evoluția sa în meciul cu Aston Villa să-i aducă mai multe minute pe viitor.

„Sunt foarte fericit că am câștigat astăzi. A fost un meci foarte important și ne bucurăm că am obținut puncte importante pentru cursa noastră pentru competițiile europene.

Au jucat bine (n.r. - adversarii), însă au luat cartonaș roșu și nu au mai putut să pună presiune pe noi, ceea ce ne-a permis să controlăm jocul pe tot parcursul meciului.

Da, îmi lipsea acest sentiment (n.r. - emoția de a fi te teren). Sunt foarte fericit și privesc înainte. M-am simțit foarte bine pe gazon, am avut un ritm foarte bun și cum am spus, sper să primesc cât mai multe șanse de a juca.

Ne vom concentra pe fotbalul nostru, să jucăm cât mai bine, pentru că avem un fotbal frumos și sperăm că vom reuși să scoate rezultate bune.

Mă simt foarte bine în Anglia. Oamenii de la club m-au primit foarte bine și deja mă simt ca acasă aici”, a spus Radu Drăgușin după victoria cu Aston Villa.

