Englezii s-au lămurit după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin în Aston Villa - Tottenham

Inițial rezervă, Radu Drăgușin a fost introdus în minutul 49 pe ”Villa Park”, după ce Micky van de Ven s-a accidentat, iar Ange Postecoglou, antrenorul principal al lui Tottenham, a fost nevoit să-i dea frâu liber la joc internaționalului român.

Evoluția fundașului român a fost apreciată în spațiul public de fanii celor de la Tottenham. În funcție de cât de gravă este accidentarea lui Micky van de Ven, este posibil ca Drăgușin să fie titular în următoarea partidă din campionat, cu Fulham, programată pe 16 martie.

”Trebuie să-i dăm credit lui Drăgușin astăzi. A intrat și a fost absolut incredibil. Se pare că avem o variantă bună de rezervă pentru postul de fundaș central”, au scris cei de la TalkTHFC, o pagină dedicată lui Tottenham.

