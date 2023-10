Victor Pițurcă a fost invitatul de marcă pe care l-a avut Cătălin Oprișan în cea de-a doua ediție a emisiunii Arena SPORT.RO. Fostul selecționer a vorbit despre momentele importante ale carierei tale și a precizat că nu a acceptat nicio ofertă de la echipele care se aflau la jumătatea clasamentului, dorindu-și să facă doar performanță.

Mai mult, tehnicianul a recunoscut că și-ar dori să se implice la CSA Steaua, alături de foștii săi colegi, astfel încât echipa să obțină dreptul de promovare din sezonul următor.

Decizia pe care Victor Pițurcă o regretă și în prezent

Fostul selecționer a fost întrebat dacă a fost ofertat în ultima perioadă pentru a reveni pe banca tehnică și a recunoscut că a primit propuneri inclusiv din țară, pe care însă le-a refuzat. Victor Pițurcă a dezvăluit și care e marele său regret, decizia de a semna cu Universitatea Craiova, având mari speranțe că echipa ar putea lua titlul și ajunge în grupele UEFA Champions League.

„Am avut și oferte de antrenorat din țară, eu nu vorbesc despre așa ceva, dacă persoanele respective vor să spună ceva în sensul ăsta, ok, dacă nu... (n.r. În fotbalul românesc vă mai vedem?) Nu cred.

Eu sunt obișnuit cu performanța, am făcut greșeala să merg la Craiova, crezând, în mintea mea, că voi reuși să iau campionatul, în primul rând și să ajung în grupele Ligii Campionilor. Asta îmi doream. M-am păcălit fiindcă nu am gândit realist, logic, am ales cu sufletul mai mult și am greșit”, a declarat Victor Pițurcă la Arena SPORT.RO.

Steaua, Universitatea Craiova, FCSB, FC U Craiova și Al-Ittihad sunt echipele pe care le-a pregătit Victor Pițurcă în carieră. Tehnicianul a avut și trei mandate ca selecționer al naționalei României, iunie 1998 - decembrie 1999, decembrie 2004 - aprilie 2009, iunie 2011 - octombrie 2014, dar și unul ca selecționer la U21, iunie 1996 - mai 1998.

Victor Pițurcă și ofertele care au primit „NU” din partea lui

„Ascultă-mă. Eu în cariera mea nu am antrenat decât vreo trei-patru echipe. Echipele naționale, Steaua, Craiova și Al Ittihad afară. Doar echipe de top, care se luptă pentru campionat. Eu am avut oferte și din țară, multe echipe. Dar așa mi-am propus eu, să antrenez doar echipe de top, care trag la campionat.

Am avut și multe oferte din Golf. Cu salarii mari, 150 de mii pe lună, dar nu am mers. Erau în mijlocul clasamentului. Uite, Contra, Rădoi, antrenează echipe mici, dar trebuie să facă asta. Eu dacă nu am făcut-o până acum, nu o voi face nici de acum”, a declarat Victor Pițurcă la Arena SPORT.RO cu Cătălin Oprișan.