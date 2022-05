„Eroul de la Sevilla” a lipsit de la sărbătoarea organizată de CSA Steaua la 36 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor! Cum și-a motivat absența

Aceștia au fost prezenți la meciul pe care echipa Armatei l-a disputat cu Unirea Slobozia (scor 2-0) în etapa a noua din playoff-ul Ligii 2, pe stadionul din Ghencea.

Lovitura de începere a partidei a fost efectuată de Victor Piţurcă, iar la pauză foştii fotbalişti au fost premiaţi de CSA Steaua pentru performanţa realizată la Sevilla. Marin Radu II, Gavril Balint, Tudorel Stoica, Mihai Majearu, Constantin Pistol, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă, Ştefan Iovan şi Anghel Iordănescu s-au fotografiat cu replica trofeului câştigat în urmă cu 36 de ani, fiind aplaudaţi de cei aproximativ 3.000 de fani prezenţi în tribune.

Duckadam a lipsit de la eveniment

De la eveniment a lipsit Helmut Duckadam, portarul considerat "Eroul de la Sevilla" după ce în acea seară de 7 mai a apărat patru lovituri de la 11 metri.

Helmut Duckadam a explicat de ce nu a ajuns la evenimentul organizat de CSA.

„Ştiu că CSA Steaua marchează momentul câştigării Cupei Campionilor Europeni. Am fost invitat de Ştefan Iovan, dar, am avut ceva treabă la Constanţa şi nu am putut onora invitaţia”, a spus Duckadam, potrivit Orangesport.

La 7 mai 1986, Steaua Bucureşti câştiga Cupa Campionilor Europeni, aflată atunci la a 31-a ediţie, pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilla (Spania), după ce învingea în finală pe FC Barcelona, cu scorul de 2-0, în urma loviturilor de departajare.