„Castană mare!” Transferul de aproape două milioane de euro făcut de FCSB, contestat de o legendă stelistă

Legenda stelistă este de părere că Miculescu devine de la o zi la alta o castană fierbinte pentru FCSB, deoarece este departe de forma așteptată de la el, iar salariul crește, potrivit contractului, de la un sezon la altul.

„Castană mare! Problema e la Miculescu, ce va face în continuare. Are contract pe 5 ani, salariul crește de la an. Rămâne cum a făcut Vlad și se termină ca fotbalist sau riscă și merge undeva unde să joace? Pentru că la FCSB nu are cum să joace titular”, a spus Helmut Duckadam, potrivit Digisport.

Cifrele lui David Miculescu

Miculescu a semnat cu FCSB în vara anului 2022, când gruparea „roș-albastră” i-a plătit 1.7 milioande de euro lui UTA Arad.

În cele 70 de meciuri adunate în tricoul lui FCSB, David Miculescu a marcat doar cinci goluri și a oferit patru pase decisive.

800.000 de euro este cota de piață a lui David Miculescu, potrivit transfermarkt.com, în scădere cu 700.000 față de cota pe care o avea în momentul în care a semnat cu FCSB.