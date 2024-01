Gigi Becali a decis! Ce se întâmplă cu David Miculescu

Transferat în urmă cu aproape un an și jumătate de la UTA Arad pentru 1,7 milioane de euro, David Miculescu (22 de ani) nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor la FCSB.

Atacantul a fost de mai multe ori criticat de patronul Gigi Becali pentru evoluțiile sale modeste. Chiar recent omul de afaceri a susținut că Miculescu ”fuge de fotbal”.

Gigi Becali: ”În Miculescu am încredere”

Acum, Becali a anunțat ce se va întâmpla cu atacantul arădean. Acesta beneficiază în continuare de încredere patronului de la FCSB și va rămâne la vicecampioana României și pentru a doua parte a sezonului.

„Pe Compagno îl dau, în Miculescu mai am cât de cât încredere, n-am sută la sută, am 70%. Și în Haruț mai am încredere!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

David Miculescu a evoluat în 23 de partide pentru cei de la FCSB în acest sezon, în toate competițiile, majoritatea din postura de rezervă. Acesta a reușit să marcheze de două ori și să ofere o pasă decisivă pentru echipa sa.

Și cota de piață a atacantului a scăzut, în urma evoluțiilor modeste. Dacă anul trecut era evaluat la 1,5 milioane de euro, Miculescu are acum o cotă de un milion de euro.

Potrivit site-urilor de specialitate, David Miculescu a semnat cu FCSB un contract valabil până în 2027.