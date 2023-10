„Am pierdut 600.000 de euro!” Gabi Torje, noi dezvăluiri despre unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa

Fotbalistul de bandă a dezvăluit că la Konyaspor s-a simțit cel mai bine. Tot în Turcia a trăit și cea mai mare dezamăgire: a pierdut suma de 600.000 de euro, reprezentând restanțe salariale, după ce Karabukspor a dat faliment.

„La Konyaspor m-am simțit cel mai bine. Apoi la Ankaraspor. Am terminat cu ei pe locul 5 și am jucat în cupele europene. Genclerbirligi a fost în Liga 2, din cauza problemelor financiare a retrogradat. N-a avut bani să plătească jucătorii, a fost depunctată și a retrogradat. În iarnă a venit un investitor, am făcut 31 de puncte și am promovat.

Torje n-a primit niciun ban de la Karabukspor

La Karabukspor am pierdut toți banii! Am pierdut 600.000 de euro! I-am dat în judecată, am câștigat toate procesele, dar echipa este în faliment. Nu ai ce să le iei. Nici scaunele de fier, nici lemne, nici nimic…

Dar nu sunt numai eu în situația asta. Am fost eu, Gicu Grozav, Tănase, Găman, Papp. Toți am fost acolo, toți am pierdut banii! Nu mai am nicio șansă, bani pierduți”, a spus Gabi Torje, potrivit GSP.

Gabi Torje a îmbrăcat tricoul lui Karabukspor în perioada iulie 2017 – ianurie 2018, însă n-a apucat să încaseze niciun salariu.

Fostul dinamovist (33 ani) are 57 de selecţii şi 12 goluri pentru naţionala României. Aripa dreaptă mai are în palmares și 24 de convocări la naționala U21, unde a reușit să marcheze nouă goluri.