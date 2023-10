„Am greșit!” Gigi Becali face un pas în spate în conflictul cu Dan Șucu: „Nu trebuia să spun asta!”

Gigi Becali a refuzat să-i ofere o replică lui Dan Șucu, după ce patronul Rapidului după replica acidă pe care a primit-o de la acesta, susținând că acționarul din Giulești a avut tot dreptul să facă asta, deoarece el l-a atacat primul.

Mai mult, Becali a susținut că Dan Șucu poate fi un model pentru ceea ce a făcut la Rapid, subliniind faptul că fotbalul românesc are nevoie de cât mai mulți oameni ca el.

„Am puterea să recunosc că am greșit. Am vorbit la nervi de Dan Șucu și nu trebuia să îl fac sclav. Omul a dus Rapidul pe un drum bun, iar Rapidul fără el nu putea să urce atât de sus. Angelescu nu putea să ducă singur Rapidul pe acest drum bun.

De astfel de oameni avem nevoie în fotbalul românesc, iar Șucu este un om potent financiar, dar și un om care se pricepe la afaceri. Oricum, Șucu a stat prea mult de atunci ca să îmi dea o replică. Eu chiar m-am mirat că a stat atât de mult.

Iar dacă a spus ceea ce a spus acum de mine, nu am cum să mă supăr, deoarece eu l-am jignit primul. La ora actuală Rapidul joacă mult mai bine față de echipele pe care eu le credeam în stare că o să îmi pună probleme în lupta pentru titlu, iar asta i se datorează unui om ca Dan Șucu.

Eu atunci am fost prea supărat, deoarece mă așteptam ca lângă mine și Mititelu o să vină și o să ne susțină și patronii ăștia din noul val. Până la urmă ceea ce eu voiam era bine și pentru Rapid.

Dar poate că Șucu are dreptate, iar eu trebuia să abordez altă strategie. Unui om ca Șucu nu am de ce să îi mai răspund acum, deoarece eu am greșit primul față de el”, a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.

Gigi Becali, jigniri la foc continuu către câțiva patroni din Liga 1

Patronul de la FCSB a ajuns marți dimineață (27 iunie), în jurul orei 11:00, la sediul LPF, înaintea începerii Adunării Generale. Omul de afaceri care conduce vicecampioana FCSB a vrut să se convingă că reprezentanții cluburilor vor face front comun cu el în încercarea de schimba regula U21. Luni, cu o zi înainte de reuniunea de la sediul păstorit de Gino Iorgulescu, Becali spunea că toate cluburile vor fi de acord cu inițiativa sa.

„Ia la cunoștință Burleanu că noi, 16 echipe, nu mai jucăm cu jucător U21. Asta e nebunia nebuniilor, adică unul care ne slujește nouă ne comandă nouă ceea ce noi nu vrem? Nu trebuie niciun Comitet Executiv. 16 cluburi semnează că nu vor, la revedere!”, spunea latifundiarul, la Digi Sport.

Când s-a întâlnit cu oficialii fiecărui club, marți, în jurul prânzului, la LPF, patronul de la FCSB a realizat că socoteala de acasă nu potrivește cu cea din târg.

Becali a făcut o listă și, după ce a ajuns la concluzia că șapte cluburi vor eliminarea regulii și șapte din Liga 1 nu sunt de acord (două grupări nu au fost prezente), a părăsit LPF și a tunat în fața jurnaliștilor - mai multe detalii AICI.