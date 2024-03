„Am atins balonul. Uită-te la fază!” Luis Phelipe jură că el a marcat golul victoriei cu Petrolul

Singurul gol al meciului a fost marcat de Luis Phelipe, însă arbitrul Florin Andrei a trecut reușita în dreptul lui Ticu, fundașul stânga al Petrolului.

„Da, da, am atins balonul. Este golul meu. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez primul meu gol pentru FCSB. Este foarte important pentru mine. Aveam nevoie de acest gol pentru a căpăta mai multă încredere în mine. Arbitrul dat autogol? Nu e corect. Uită-te la video, o să vedezi că am atins mingea. E golul meu.

Trebuie să continui să muncesc mai mult, să mă antrenez mai tare. Ăsta e fotbalul. Într-o zi joci mai bine, în altele mai bine. Este normal ce face patronul (n.r. - că îi ceartă după meciuri). E echipă mare, e presiune mare. Acesta e rezultatul... trebuie să ai grijă să faci totul bine.

Toată lumea este alături de mine și acest lucru mă ajută să am încredere în mine și să încerc să dau totul meci de meci. Antrenorul mi-a spus să intru pe teren și să fac ceea ce știu să fac. M-a încurajat”, a spus Luis Phelipe la finalul meciului”, a spus Luis Phelipe la finalul meciului cu Petrolul.

FCSB - Petrolul Ploiești

Singurul gol al partidei a fost marcat de Luis Phelipe din pasa lui Florinel Coman, în primul minut al părții secunde.

În urma victoriei de duminică seară, FCSB a acumulat 64 de puncte în vârful clasamentului, în timp ce Petrolul Ploiești a rămas pe zece, cu 35 de puncte.

În ultima etapă, FCSB o va întâlni pe Rapid, pe Arena Națională, în timp ce Petrolul Ploiești va primi vizita lui Sepsi.