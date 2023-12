„Am alunecat și au înscris!” Ngezana, despre gafa uriașă de la debutul la FCSB și șocul avut pe terenurile din România

Transferat în vară de la Kaizer Chiefs, Siyabonga Ngezana (26 de ani) a devenit om de bază la FCSB. Apărătorul central african a adunat 16 meciuri pentru liderul campionatului și a marcat un gol, în egalul cu U Cluj (2-2).

Siyabonga Ngezana, despre debutul de coșmar la FCSB: „Am alunecat, ei au înscris!”

Ngezana a vorbit recent în țara natală despre dificultățile pe care le-a întâmpinat la venirea în România, după ce jucase toată cariera numai în Africa de Sud. La debutul său, în amicalul cu PAOK Salonic, scor 1-1, Ngezana a comis o gafă uriașă care a dus la golul egalizator al grecilor, marcat de Gordeziani.

„Trebuia să încep pregătirea cu FCSB, dar am ajuns târziu din cauza actelor. Ei deja se antrenau, jucau meciuri. Imaginează-ți să intri la meci după ce te-ai antrenat o săptămână! Nu știu jucătorii, nu știu antrenorul, nu știu staff-ul, nu știu limba. A fost dificil pentru mine. M-am antrenat din greu, n-a fost de ajuns.

Și în primul meci am făcut 1-1, eu am intrat în repriza a doua. Unii jucători știau engleză și mai e și limbajul fotbalului. Dar s-a întâmplat un accident, portarul mi-a zis să las mingea, iar eu am degajat-o, nu am înțeles ce a zis. Tot în acel meci, despre care a vorbit toată lumea, mingea a ajuns la mine, am alunecat, iar ei au înscris”, a povestit fundașul central pentru revista iDiski Times.

Ngezana, despre diferențele între Africa de Sud și FCSB

Pe lângă aceste probleme, Siyabonga Ngezana s-a lovit și de terenurile diferite din România. „Nu eram obișnuit cu gazoanele moi, care sunt udate la fiecare meci. Sunt obișnuit cu terenuri uscate, în Africa de Sud jucăm ziua, la orele 15, când sunt 32 de grade. Așa că a trebuit să mă adaptez la aceste condiții”, a mai zis apărătorul de la FCSB.

Ngezana și-a schimbat ghetele, pentru că aluneca la fiecare antrenament. „Sunt lucruri pe care nu ți le zice nimeni înainte să vii aici”, a explicat sud-africanul. El a adăugat că, deși a fost criticat pentru începutul la FCSB, nu a acordat prea multă importanță, mai ales că nu citește mesajele de pe rețelele sociale.

„În România, antrenamentele sunt mai tehnice și pun accentul pe tactică, pe analiza meciurilor. Nu e mare diferență față de Africa de Sud, dar jucătorii sunt mai tehnici. Ca apărător, dacă le dai atacanților o mică șansă, te pedepsesc”, a mai spus Siyabonga Ngezana.