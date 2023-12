Siyabonga Ngezana are salariu uriaș, însă a ales să locuiască în Berceni: „Suntem eu, Dumnezeu și fotbalul!”

În ciuda faptului că încasează un salariu uriaș la FCSB: 13.500 de euro pe lună, jucătorul a ales să locuiască la baza sportivă din Berceni a clubului.

Ngezana a dezvăluit că a făcut acest mic sacrificiu pentru a se putea concentra mai mult la fotbal și pentru a putea face oricând atrenamente suplimentare în zilele în care simte că nu a dat totul la sesiunile de peste zi.

„Faptul că am jucat la Chiefs mi-a oferit o fundație solidă, m-a învățat multe lucruri. La Chiefs nu dădeam 100%, eram în zona de confort. Viața era diferită, familia și prietenii mei erau acolo, așa că oricând făceam un meci prost mergeam la familie.

Asta mă ajuta din punct de vedere mental, dar nu existau sacrificii pentru Siya. Nici nu făceam muncă suplimentară, deși aș fi putut merge la sala de forță, așa cum fac acum.

Acum am totul aici, de asta am făcut sacrifiul de a locui în baza clubului. Există multe avantaje, nu cheltui bani afară, păstrez banii pe care i-aș fi dat pe hotel, îi economisesc și rămân concentrat, din moment ce am tot ce-mi trebuie aici, la club.

Ngezana locuiește în Berceni

Oricând simt că nu am făcut destule la antrenament merg să mă antrenez suplimentar pe teren sau în sala de forță și mănânc sănătos, nici măcar nu trebuie să cumpăr mâncare.

Există un citat pe care l-am auzit, un tată sfătuindu-și băiatul: «Ai o carieră scurtă și trebuie să lași lucruri mărețe în urmă, deci fă mici sacrificii acum pentru a trăi o viață mai bună apoi».

Pot să aplic acest sfat carierei mele, să fac sacrificii. Fără familie, fără iubită și fără prieteni. Suntem eu, Dumnezeu și fotbalul”, a afirmat Ngezana într-un interviu acordat ziarului iDiski Times.

Fundașul central Ngezana a îmbrăcat de 20 de ori tricoul lui FCSB în această vară, reușind să marchieze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Indispobili o perioadă de timp după sosirea la FCSB, Ngezana a deveni unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Un milion de euro este cota de piață a jucătorului în vârstă de 26 de ani, potrivit transfermarkt.com.