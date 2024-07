Vlad Chiricheș a spus tot după meciul cu Corvinul. Ce zice despre revenirea la națională + Reacție despre Florinel Coman 

Vlad Chiricheș, căpitan pentru FCSB în meciul cu trupa lui Florin Maxim, a vorbit despre mai multe subiecte la finalul partidei. Fostul stoper din Premier League și Serie A consideră că fotbaliștii transferați aduc un plus în jocul campioanei.

"Sunt norocos să fiu încă pe teren, mă bucur de asta, joc cu pasiune, mă bucur de victoria asta. Am început un pic mai greu să dăm drumul la motoare, n-am avut multe amicale, am avut și picioarele grele după cantonament. În partea a doua am jucat mai bine.

Sunt jucători foarte buni cei care au venit, lui Marius Ștefănescu i-a fost foarte ușor, la fel și lui Popică (n.r.: Daniel Popa), sunt jucători buni și sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Ne-a ajutat mult jocul din seara asta să punem la punct mai multe aspecte ale jocului nostru.

Cred că putem juca mult mai bine, a fost un meci de pregătire bun pentru Liga Campionilor.

(n.r.: - despre națională) M-am bucurat foarte mult pentru băieți, au făcut un rezultat istoric să iasă din grupă, mă bucur pentru ei, îmi pare rău că n-au reușit să facă lucruri mai mari. Dar au dat de o superputere în optimi.

(n.r.: - dacă va reveni la națională) Îmi doresc să joc bine pentru echipa de club, dacă selecționerul va vedea o soluție, eu sunt dispus să merg.

M-am bucurat să-i văd pe colegii de la națională, nu știu nimic de Florinel, din ce-am înțeles s-a rezolvat, e ca și plecat. Sper să-i fie bine. E clar că a fost un jucător foarte important pentru noi în ultimii ani și e greu să-l înlocuiești imediat. Staff-ul va găsi soluții foarte bune să-i suplinească absența", a declarat Vlad Chiricheș, la Digisport.

Golurile au fost marcate de Miculescu ’21, Ştefănescu ’52 şi Luis Phelipe ’80.

La meci au asistat 15.915 spectatori.

Florinel Coman va fi coechipier al Al Gharafa cu Joselu, atacantul lui Real Madrid din ultimul sezon. Noua echipă a internaționalului român a încheiat pe locul 3 în ultima ediție de campionat din Qatar, sub Al Sadd și Al Rayyan.

Florinel Coman face prima dată pasul în afara României

Coman se desparte de FCSB după șapte ani. A fost cumpărat în 2017 de la FC Viitorul, pentru 3 milioane de euro, iar în total a strâns 233 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive. Golgheter în ultima stagiune, Coman a cucerit două trofee cu bucureștenii, o Cupă a României și un titlu

Pentru cele două formaţii vor urma meciurile din cupele europene, ambele în deplasare, săptămâna viitoare, FCSB cu sanmarinezii de la Virtus AC, iar Corvinul cu maghiarii de la Paksi FC.

FCSB, campioana en titre, a obţinut primul trofeu al sezonului graţie golurilor marcate de David Miculescu (21), Marius Ştefănescu (52) şi Luis Phelipe (80).