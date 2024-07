Mihai Pintilii nu s-a ferit de cuvinte după succesul din Supercupa României: "Când vii cu nasul pe sus, aşa se întâmplă"

FCSB a cucerit Supercupa României, după ce a învins pe Corvinul Hunedoara, cu scorul de 3-0, joi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

FCSB, campioana en titre, a obţinut primul trofeu al sezonului graţie golurilor marcate de David Miculescu (21), Marius Ştefănescu (52) şi Luis Phelipe (80). Formația bucureșteană şi-a trecut în palmares al şaselea său trofeu al Supercupei, după cele din 1994, 1995, 1998, 2001, 2006 şi 2013.

Reacția lui Mihai Pintilii după succesul din Supercupa României

Oficialul FCSB a declarat că se bucură pentru câștigarea unui nou trofeu, explicând că la pauză a exista o discuție în vestiar.

"Victoria e meritată, am făcut un meci foarte bun. Mă bucur pentru băieţi, că au mai pus în palmaresul fiecăruia acest trofeu şi de acum începe greul. La pauză a fost o discuţie în vestiar, când le spuneam că trebuie să joace simplu. Când avem mingea, nu avem probleme. Am fost cam relaxaţi în prima repriză. Când vii cu nasul pe sus, aşa se întâmplă, că fotbalul e uşor... Nu, Corvinul e o echipă bună, le urez succes, dar cred că am câştigat meritat.

Ştefănescu... Îi ştiam valoare, mă bucur că Malcom a intrat foarte bine, Baba a făcut un meci foarte bun, toţi cei care au intrat, la echipa asta faci diferenţa. La Ştefănescu nu aveam ce surpriză să avem, e un jucător valoros de echipă mulţumim şi îi mulţumim, trebuie să ajute echipa. Acum ne bucurăm de seara asta, mâine avem refacere, enjoy. 2-0, 1-0, contează victoria", a declarat Mihai Pintilii.