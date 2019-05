Un fost golgheter brasovean a lasat fotbalul pentru a transa peste in Norvegia!

Fostul golgheter al „stegarilor” si-a reziliat contractul in plin campionat si a plecat in Norvegia, unde va lucra la o firma de prelucrare a pestelui.

Alin Damian (25 ani), fostul golgheter al lui SR Brasov (Liga 3), a plecat in Norvegia pentru a munci la o firma de prelucrare a pestelui. Fotbalistul nascut la Brasov, poreclit „Neamtul”, putea juca ca atacant si extrema stanga si a evoluat de-a lungul timpului la FC Brasov, Unirea Tarlungeni, Civitas Fagaras, AFC Harman, KSE Tg. Secuiesc, Olimpic Cetate Rasnov si Steagul Rosu Brasov. Ultimul club este fondat de fanii brasoveni pentru a inlocui istoricul FC Brasov si a ratat promovarea in Liga 2 in acest an, dupa ce a fost repartizat in Seria 3, alaturi de Turris-Oltul Turnu Magurele si FCU Craiova. In sezonul 2011-2012, Damian a mers in cantonamentul din Antalya si a fost pastrat de Marius Sumudica in lotul lui FC Brasov, prinzand apoi 3 meciuri in Liga 1 sub conducerea lui Ionut Badea.

„Am ajuns in Norvegia pentru un trai decent. Din ce castigam din fotbal, sincer, ma descurcam destul de greu. Un prieten mi-a spus de acest job, m-am gandit bine si am decis ca este momentul sa plec. Vreau un trai decent, am 25 de ani si trebuie sa-mi asigur cumva viitorul. M-am gandit ca este o oportunitate pentru mine, iar aici, in Norvegia, am gasit o tara civilizata si cred cu tarie ca voi avea mai multe posibilitati. Incerc sa ma adaptez cat mai repede, voi lucra la o firma de prelucrare a pestelui, sper sa fie bine. Este pentru prima oara cand voi avea un job in afara fotbalului”, a declarat sportivul pentru Monitorul Expres. Decizia lui Damian i-a luat prin suprindere pe oficialii lui Cetate Rasnov mai ales ca atacantul era golgheterul stagional al echipei, care ocupa locul 4 in Seria 5 a Ligii a 3-a si la care mai evolueaza Sorin Stratila, Daniel Mutu, Andrei Poverlovici, Alex Tutu, Raul Druga sau Vlad Potecu.

De acum, Damian va evolua pentru echipa Emblem IL, un club din Alesund (Liga a 4-a norvegiana). „Clubul este detinut de propietarul firmei la care voi lucra. Ce conditii am gasit aici la Liga a 4-a! Toate terenurile sunt sintetice, vestiare moderne, echipament Nike, incredibil. Voi juca la Emblem si poate voi fi remarcat de cineva si voi face un pas inainte“, spera fotbalistul brasovean.