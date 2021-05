Ultrasii Stelei ar fi bruscat echipa Realitatea prezenta la meciul cu Afumati! Ce se vede pe imagini

Imagini incredibile de la meciul dintre CS Afumati si Steaua!

Suporterii stelisti s-au strans langa stadionul lui CS Afumati pentru a sustine echipa in ultimul meci din barajul de promovare in Liga 2. Aproximativ 500 de fani au mers la meci, insa nu au putut intra in tribune.

Fanii au recurs la gesturi de violenta la adresa echipei de filmari de la Realitatea Plus, iar totul a fost surprins pe camere. Pe imagini se vede cum reporterul a fost bruscat, dar jurnalistii de la Realitatea sustin ca operatorul a fost udat cu bere, iar unul dintre ultrasi a deschis usa masinii si a aruncat o petarda inauntru.

Mai mult, suporterii ar fi lovit cu pumnii si picioarele masina televiziunii, anunta sursa citata.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmerie Judetean Ilfov, Petru Ursescu, a vorbit dupa incident: "Echipa de filmare nu avea acreditare pentru a intra in arena sportiva. Se vor lua masuri legale impotriva celor care au agresat echipa de jurnalisti".