Ultimul transfer anunțat de Gigi Becali, contestat de Gabi Balint: "La combinații, nu l-am văzut foarte bun"

Daniel Popa, vârful de lance al Universității Cluj în sezonul trecut, a semnat un contract pe doi ani cu FCSB și va primi 16.000 de euro pe lună la gruparea pregătită de Gigi Becali.

Gabi Balint este de părere că Adi Popa nu este un jucător potrivit pentru FCSB, deoarece îi lipsesc calitățile tehnice.

"Popa este un atacant mai mult de contraatac. De aceea, el a făcut treabă la echipele mici, a și marcat multe goluri. În schimb, FCSB este echipa care vrea să impună jocul. La combinații, nu l-am văzut foarte bun.

Calități, așa, are. Plus că, din ce am auzit, cei din staff nu au fost de acord cu sosirea lui. E pariul patronului, el își asumă, până la urmă el dă banii", a spus Gabi Balint, potrivit Digisport.

Daniel Popa a semnat cu FCSB

În perioada pe care o va petrece la FCSB, Daniel Popa va primi un salariu lunar de 16.000 de euro, cu 4.000 de euro în plus față ce suma pe care o câștiga la Universitatea Cluj, anunță Fanatik.ro.

În schimbul atacantului, FCSB va plăti 300.000 de euro, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere, chiar dacă Gigi Becali ar fi vrut să negocieze o reducere a sumei de transfer.

Daniel Popa se află la ”U” Cluj din iulie 2023, moment în care a fost adus liber de contract de la Chindia Târgoviște. Fotbalistul a înscris în sezonul în curs al Superligii 11 goluri în 36 de apariții. Pe deasupra, și-a trecut în cont și cinci pase decisive.

Înainte de a evolua la Universitatea Cluj, Daniel Popa a mai jucat pentru Dinamo București, FC Botoșani și Daejeon Citizen (Coreea de Sud).

Alte date despre Daniel Popa

106 meciuri a strâns Popa în tricoul lui Dinamo, în toate competițiile, reușind să marcheze de 17 ori și să ofere zece pase decisive.

Daniel Popa are un singur meci la naționala U21 a României, cu Danemarca (1-3), în 2016. Atunci a fost introdus de selecționerul Cristi Dulca în ultimele 11 minute ale partidei, în locul lui Alexandru Tudorie.

La acel meci, din echipa României mai făceau parte și jucători precum Andrei Miron, Ionuț Nedelcearu, Claudiu Bumba, Alex Ioniță sau Alexandru Păun.