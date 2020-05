Ultima ora | "Asta mi-a spus!" Mircea Lucescu revine in fotbal! Antrenorul roman e pregatit pentru o noua aventura dupa ce este liber de contract de mai bine de un an! Unde va antrena

Mircea Lucescu e hotarat sa revina in fotbal.

Antrenorul roman Mircea Lucescu, e hotarat sa revina in fotbal din vara. Impresarul Vadim Shabily a declarat ca a vorbit cu Mircea Lucescu, iar acesta i-a transmis ca din vara va prelua o noua echipa la mai bine de un an dupa ce e liber de contract. Ultima oara, Lucescu a pregatit nationala Turciei, insa nu a rezistat prea mult in aventura de selectioner. In ultimele luni acesta a mai avut oferte insa le-a refuzat.

"Am vorbit ieri cu el, este izolat in Bucuresti. Totul este in regula si mi-a spus ca se va intoarce in fotbal din vara. Va prelua o noua echipa. Este un om care nu poate fara sa munceasca. Este ingrijorat pentru toti fotbalistii, m-a intrebat de toti.

A avut multe oferte si inca are. L-au dorit Santos, Fenerbahce, Besiktas. Vorbeste portugheza perfect, nu are probleme nicaieri. Din vara va ajunge la un club mare", a spus Vadim Shabily pentru postul 1+1.