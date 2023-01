"Sunt câte șase suporteri pe stadion, dintre care patru soldați". Se încing spiritele între suporterii lui FCSB și cei de la CSA 

Marcel Ciolacu (55 ani), președinte al Camerei Deputaților, a anunțat că a fost aprobat în Parlament un proiect de lege care are ca obiectiv transparentizarea utilizării bazelor sportive publice, care îi va permite FCSB-ului să-și dispute meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Ghencea.

"Normal, aia e casa noastră. Cred că am plecat în urmă cu 8-10 ani. S-a înființat o nouă echipă în 2017, că vezi că aia e Steaua. Este CSA, este clubul mamă, dar secția de fotbal s-a desprins de CSA, pentru că în ’98 nu se putea. Trebuie să fii un club privat și să fii obligat să joci în campionat sau în cupele europene. Faptul că s-au pierdut sigla și numele nu înseamnă că s-a pierdut continuitatea. UEFA ne consideră continuatoarea, Steaua n-a retrogradat niciodată.

Am promis că vom juca acolo, sper ca, în viitor, Armata să nu mai aibă motive să zică că nu avem cum să jucăm. Noi nu am furat identitatea la nimeni. Că vrem, că nu vrem, mergem înainte. Dacă vom juca în Ghencea, eu le promit tuturor oamenilor că vom fi, meci de meci, 25.000 de oameni. Suntem o echipă iubită, noi nu am trădat. Noi am rămas în Liga 1, am rămas lângă echipă. M-aș bucura să jucăm măcar un meci, să le arătăm cine este Steaua.

N-are nicio legătură. Noi, Asociația Salvați Steaua, suntem implicați în procese. Eu sunt informat tot timpul de avocați și nu are nicio legătură cu procesele. Sunt câte șase suporteri pe stadion, dintre care patru soldați. Eu, din punctul meu de vedere, să pună mâna băieții de la AS47 și să nu mai interpreteze nimic, să lase chestia aia cu furtul de identitate", a spus Gheorghe Mustață, potrivit as.ro.

Ministrul Sportului, de acord ca FCSB să-și joace meciurile de pe teren propriu pe Ghencea



"Este o normalitate cred, cum am considerat şi cu stadionul Arcul de Triumf. O investiţie de 40 de milioane de euro a statului trebuie în primul rând respectată. Dacă se construieşte o asemenea bază sportivă, trebuie folosită şi de alte entităţi.

Nu poate doar cineva să stea pe această bază şi s-o folosească numai pentru el. Nu ne permitem, cred, acest lux. Aşa că eu cred că e binevenită", a spus Eduard Novak.