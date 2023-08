Suma uriașă la care Daniel Pancu a renunțat pentru a fi alături de Rapid: „Nu mai vine un nebun ca mine!”

Cu 265 de meciuri jucate și 94 de goluri marcate în tricoul Rapidului, Daniel Pancu a devenit o figură iconică în fotbalul românesc. Fostul atacant a mărturisit că a renunțat la oferte tentante și sume considerabile de bani pentru a-și continua cariera în Giulești.

„E greu să mă compar cu cineva, pe subiectul banilor, e imposibil, vreodată în istorie. Pot să vin și cu documente. Pe domeniul ăsta e greu să concureze cineva vreodată, nu în ăștia 100 de ani pe care îi are Rapid acum, și în următorul 100.

Doar dacă nu mai vine un nebun ca mine. Au fost mulți care au marcat goluri, mulți care au făcut spectacol în Giulești, mulți care au fost atașați de culori, dar strict financiar, e foarte greu”, a spus Daniel Pancu, potrivit Fanatik.

Pancu a subliniat că nu doar ca jucător și-a dedicat inima și sufletul Rapidului, ci și ca antrenor. A refuzat o ofertă uriașă pentru a continua alături de clubul preferat.

„Și ca antrenor, doar dintr-o semnătură, îmi calculaseră 167 de mii de euro. Am zis că da, seara, dar dimineața, ce să mai, nu mai îmi trebuie. Am mai stat două luni președinte de formă, mi-am luat salariul, după am plecat la Iași. Mulți nu știu, am renunțat și ca antrenor.

Eram nebun. Puteam să iau banii ăștia, îi dădeam jumătate la un copil, jumătate la alt copil, mergeți să faceți facultatea. Dintr-o semnătură, din pix. Mi-au spus oamenii că sunt prost, nu sunt prost”, a mai sus Pancu.