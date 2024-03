O adversară a Simonei Halep, revoltată după ce fostul lider mondial a primit wild card la Miami Open

Moore, care a fost exonerată de o suspendare pentru dopaj în decembrie 2023, nu a primit wild card la Miami și a acuzat WTA că nu are reguli clare pentru jucătorii exonerați.

"E bine că Simona Halep este capabilă să se pună pe picioare atât de repede. Păcat că nu se aplică același lucru pentru mine și pentru alți jucători care au fost exonerați și care nu se află în lumina reflectoarelor", a scris Moore pe platforma X.

Great that @Simona_Halep is able to get back onto her feet so quickly. Shame it’s not the same for myself and other players who have been exonerated that aren’t so high on the totem pole. WTA need a rule… 1/2 https://t.co/xKmjpgw6UR